Ранее на Украине разразился скандал с «угоном» самолета в Афганистане. В МИД страны заявили, что борт, следовавший в Киев, был захвачен и отправился в Иран. Позднее СМИ сообщили, что украинский самолет изменил курс после щедрой оплаты пассажиров.
«Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев — тех, кто оказался в опасности. Среди них — журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек», — сообщил Ермак.
По его словам, украинские самолеты также эвакуировали иностранных репортеров изданий WSJ, Globe and Mail, USA Today и других.
Несмотря на «сильное противодействие» эвакуации, вывод гражданских к месту эвакуации прошел без жертв, заявил Ермак.
Как отмечал ранее политический обозреватель Ростислав Ищенко в своем видеоблоге на Украина.ру, Украина готова вывозить иностранных граждан из Афганистана, но не в ущерб своему карману.