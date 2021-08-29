Украинскими самолетами из Афганистана вывезено уже Более 600 человек вывезено украинскими бортами из Афганистана, написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на 29 августа на своей странице в Facebook

Ранее на Украине разразился скандал с «угоном» самолета в Афганистане. В МИД страны заявили, что борт, следовавший в Киев, был захвачен и отправился в Иран. Позднее СМИ сообщили, что украинский самолет изменил курс после щедрой оплаты пассажиров.

«Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев — тех, кто оказался в опасности. Среди них — журналисты и правозащитники, женщины и дети. В целом мы уже вывезли более 600 человек», — сообщил Ермак.

Зигующий Голем: афганские уроки для Украины © 0629.com.ua

Несмотря на «сильное противодействие» эвакуации, вывод гражданских к месту эвакуации прошел без жертв, заявил Ермак.

Как отмечал ранее политический обозреватель Ростислав Ищенко в своем видеоблоге на Украина.ру, Украина готова вывозить иностранных граждан из Афганистана, но не в ущерб своему карману.