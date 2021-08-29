«Я убеждён в том, что если бы разнесли здание Верховного совета Крыма с засевшими там "зелёными человечками", возможно, на этом бы всё закончилось. Максимум — потеряли бы Севастополь в итоге», — сказал эксперт.
Он также удивился, почему украинские военные не заняли крымские перешейки.
«Крымские перешейки — это ключ к Крыму, это все знают, кто изучал историю. Не было сделано» — заявил Золотарёв.
Весной 2014 года Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове референдума, где большинство местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Украинские власти результаты голосования до сих пор не признали.