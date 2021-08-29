Украинский политолог Андрей Золотарёв на днях в эфире телеканала «Наш» высказал сожаление о том, что Украина в 2014 году не нанесла удар по Крымскому парламенту

Золотарев назвал годы независимости Украины «нерадостными» © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Он также удивился, почему украинские военные не заняли крымские перешейки.

«Крымские перешейки — это ключ к Крыму, это все знают, кто изучал историю. Не было сделано» — заявил Золотарёв.

Весной 2014 года Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове референдума, где большинство местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Украинские власти результаты голосования до сих пор не признали.