Он напомнил, что осенью неизбежно вырастут тарифы на ЖКХ. Также в украинском обществе поговаривают о том, что могут начаться так называемые тарифные Майданы.
Вместе с тем Кличко, которому пророчат кресло президента, не раз заявлял о том, что бывший министр внутренних дел Аваков под руководством Офиса президента, ведет с ним борьбу, чтобы сместить его с должности главы администрации столицы.
«На Украине уже целый год говорят о том, что осенью 2021 года Зеленскому начнут плести лапти. Кто-то даже говорит, что лапти сплетут… На Украине также говорят, что Аваков придут в качестве премьера, а Кличко в качестве президента. Как раз в такой мутной воде у Зеленского есть неплохой шанс удержаться… Пока они грызут друг друга у него возможность лавировать между ними есть», — сказал эксперт.
По его словам, «все хотят, чтобы Зеленский ушел, но никто не хочет, чтобы пришел кто-то другой».