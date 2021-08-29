Президент Украины Владимир Зеленский может выгодно воспользоваться ситуацией со слухами о будущем президентстве Виталия Кличко и премьерстве Арсена Авакова, пока между ними идет негласная война, чтобы снизить градус напряжения среди населения. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал на днях в интервью Sputnik

Он напомнил, что осенью неизбежно вырастут тарифы на ЖКХ. Также в украинском обществе поговаривают о том, что могут начаться так называемые тарифные Майданы.

«Это был мразотный поступок». Шарий о том, почему Зеленский повторит судьбу Муссолини © пресс-служба президента Украины

«На Украине уже целый год говорят о том, что осенью 2021 года Зеленскому начнут плести лапти. Кто-то даже говорит, что лапти сплетут… На Украине также говорят, что Аваков придут в качестве премьера, а Кличко в качестве президента. Как раз в такой мутной воде у Зеленского есть неплохой шанс удержаться… Пока они грызут друг друга у него возможность лавировать между ними есть», — сказал эксперт.

По его словам, «все хотят, чтобы Зеленский ушел, но никто не хочет, чтобы пришел кто-то другой».