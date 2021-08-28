Украина вывезла из Афганистана всех своих граждан, желающих эвакуироваться. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак 28 августа в эфире канала "Украина 24"

Окружение Зеленского вне подозрений. На Украине пытаются замять скандал с эвакуацией из Афганистана © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Четвертый самолет доставил граждан Украины, журналистов из Афганистана. На сегодняшний день мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле, (…) мы уже всех эвакуировали», — сказал Ермак.

По его словам, среди эвакуированных есть журналисты Wall Street Journal, US Today, Global Mail, и один представитель Организации Объединенных Наций.

Ермак также заверил, что при необходимости эвакуацию продолжат.