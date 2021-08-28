Самолеты с эвакуированными приземлились в киевском аэропорту "Борисполь".
«Четвертый самолет доставил граждан Украины, журналистов из Афганистана. На сегодняшний день мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле, (…) мы уже всех эвакуировали», — сказал Ермак.
По его словам, среди эвакуированных есть журналисты Wall Street Journal, US Today, Global Mail, и один представитель Организации Объединенных Наций.
Ермак также заверил, что при необходимости эвакуацию продолжат.