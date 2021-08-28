В ходе акции неонацистской группировки «Нацкорпус» у офиса президента 14 августа активисты завязали потасовку с полицией. Пострадали семь правоохранителей и один военный.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что активными зачинщиками конфликта были два жителя Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.
Было заведено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следователь сообщил нарушителям о подозрении и ходатайствовал о содержании их под стражей. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.