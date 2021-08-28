Суд арестовал двух членов «Нацкорпуса», 14 августа участвовавших в стычках с полицией у Офиса президента Украины. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины

В ходе акции неонацистской группировки «Нацкорпус» у офиса президента 14 августа активисты завязали потасовку с полицией. Пострадали семь правоохранителей и один военный.

Инсценировка или торг? «Нацкорпус» атаковал Офис президента © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

Было заведено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следователь сообщил нарушителям о подозрении и ходатайствовал о содержании их под стражей. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.