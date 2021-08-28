Члены «Свободы» собрались на майдане Независимости и направились к Офису президента. Проходы к зданию им преградили правоохранители, поэтому участники митинга остановились на Лютеранской улице.
«Требование нации: нет капитуляции!» — скандировал ребенок, которого заставили возглавить шествие.
Участники митинга озвучили требования к Зеленскому перед встречей с Байденом: не соглашаться на особый статус и выборы в Донбассе, отказаться от Минских соглашений, потребовать от США «исполнения гарантий по Будапештскому меморандуму».
Также, по информации УНИАН, у Офиса Зеленского состоялась акция «Жизнь заложников Кремля — не игрушки». В ней участвовало около 30 человек. Они призвали Зеленского обсудить с Байденом вопрос освобождения их родных, по их заявлению, заключенных в РФ по политическим мотивам.
Переговоры Зеленского и Байдена назначены на 31 августа.