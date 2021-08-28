У Офиса президента Украины состоялся митинг националистического объединения «Свобода» в преддверии визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом 28 августа сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

Климкин дал совет Зеленскому для удачных переговоров с Байденом © Посольство України в США

«Требование нации: нет капитуляции!» — скандировал ребенок, которого заставили возглавить шествие.

Участники митинга озвучили требования к Зеленскому перед встречей с Байденом: не соглашаться на особый статус и выборы в Донбассе, отказаться от Минских соглашений, потребовать от США «исполнения гарантий по Будапештскому меморандуму».

Также, по информации УНИАН, у Офиса Зеленского состоялась акция «Жизнь заложников Кремля — не игрушки». В ней участвовало около 30 человек. Они призвали Зеленского обсудить с Байденом вопрос освобождения их родных, по их заявлению, заключенных в РФ по политическим мотивам.

Переговоры Зеленского и Байдена назначены на 31 августа.