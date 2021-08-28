Гей-парады состоятся 28 августа в Одессе, 12 сентября в Харькове и 19 сентября в Киеве.
«Существует вероятность насилия в непосредственной близости от этих митингов, поскольку они привлекли значительное негативное внимание в интернете со стороны экстремистских групп. Эти группы ранее срывали мероприятия прайда на Украине с помощью контрдемонстраций и физических нападений, и они также могут подстрекать к насилию во время событий этого года», — говорится в сообщении.
В посольстве призвали американцев избегать толп и демонстраций, следить за новостями, проявлять бдительность и не выделяться в толпе.
Ранее украинские радикальные группировки регулярно атаковали ЛГБТ-мероприятия и шествия. Во время гей-парада в Киеве 30 июля в полицейских летели бутылки с водой, один сотрудник пострадал от распыления газового баллончика, было сообщение о минировании Офиса президента.