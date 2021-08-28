Украинские паралимпийцы 28 августа выиграли пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали на играх в Токио. Об этом сообщает kp.ua

Украинская пловчиха принесла стране третье золото на Паралимпиаде © REUTERS, Marko Djurica

Елизавета Мережко стала лучшей на дистанции 200 метров брассом.

Евгений Богодайко первым финишировал в заплыве на 100 метров брассом. Максим Крипак выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем. Михаил Сербин обошел соперников в заплыве на 100 метров на спине. Денис Дубров победил в плавании в вольном стиле на дистанцию 200 метров.

Серебряные призеры четвертого дня игр — дзюдоистка Ирина Гусева и легкоатлет Роман Данилюк, ставший вторым в толкании ядра.

Две бронзы достались украинским спортсменам в дисциплине настольный теннис. Медали получили Иван Маи и Максим Николенко.

Всего у паралимпийской сборной Украины на сегодня 28 медалей (5 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых).