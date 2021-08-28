Золотые медали в четвертый день Паралимпиады завоевали украинские пловцы.
Елизавета Мережко стала лучшей на дистанции 200 метров брассом.
Евгений Богодайко первым финишировал в заплыве на 100 метров брассом. Максим Крипак выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем. Михаил Сербин обошел соперников в заплыве на 100 метров на спине. Денис Дубров победил в плавании в вольном стиле на дистанцию 200 метров.
Серебряные призеры четвертого дня игр — дзюдоистка Ирина Гусева и легкоатлет Роман Данилюк, ставший вторым в толкании ядра.
Две бронзы достались украинским спортсменам в дисциплине настольный теннис. Медали получили Иван Маи и Максим Николенко.
Всего у паралимпийской сборной Украины на сегодня 28 медалей (5 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых).