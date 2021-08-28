Украина нарастила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 18,022 млрд куб. м, сообщает 28 августа Интерфакс-Украина со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз"

Марунич объяснил, правда ли «Газпром» готов прекратить транзит через Украину уже сейчас © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк увеличила запасы голубого топлива в газохранилищах на 17,9% (2,731 млрд куб. м), до 18,022 млрд куб. м.

«Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне — 19,1 млн куб, м, в июле — 30,2 млн куб. м, в период с 1-го по 27-е августа — 32,2 млн куб. м», — говорится в сообщении.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко ранее заявлял, что Украина намерена накопить к новому отопительному сезону в своих ПХГ свыше 19 млрд куб. м. природного газа.

Источник пополнения газохранилищ не указан. Предположительно, это газ из РФ, закупленный у западных партнеров по реверсу. Ранее Украина отказалась от закупки газа в России напрямую. В компании «Укргазодобыча» сообщали, что украинские месторождения истощены более чем на 80%.

Ранее в Минэнерго Украины признали, что у государственной компании «Центрэнерго» нет средств на закупку запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона.