В конце отопительного сезона 2020/2021 годов в ПХГ Украины было 15,291 млрд куб. м газа. До конца августа Украина увеличила запасы голубого топлива в газохранилищах на 17,9% (2,731 млрд куб. м), до 18,022 млрд куб. м.
«Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне — 19,1 млн куб, м, в июле — 30,2 млн куб. м, в период с 1-го по 27-е августа — 32,2 млн куб. м», — говорится в сообщении.
Глава Нафтогаза Юрий Витренко ранее заявлял, что Украина намерена накопить к новому отопительному сезону в своих ПХГ свыше 19 млрд куб. м. природного газа.
Источник пополнения газохранилищ не указан. Предположительно, это газ из РФ, закупленный у западных партнеров по реверсу. Ранее Украина отказалась от закупки газа в России напрямую. В компании «Укргазодобыча» сообщали, что украинские месторождения истощены более чем на 80%.
Ранее в Минэнерго Украины признали, что у государственной компании «Центрэнерго» нет средств на закупку запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона.