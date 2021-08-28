Киевские силовики 27 августа из минометов обстреляли поселок Минеральное вблизи Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости

Украина сорвала переговоры по урегулированию в Донбассе - ДНР © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

«Зафиксирован обстрел со стороны (ВСУ. — Ред.)… по направлению Авдеевка (под контролем Киева. — Ред.) — Минеральное (под контролем ДНР. — Ред.)», — рассказали в СЦКК.

Затем украинская сторона обвинила ДНР в обстреле поселка Авдеевка. В пресс-службе Укрзализныци сообщили об эвакуации работников и пассажиров со станции Авдеевка и ограничении движения поездов.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.