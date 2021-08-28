Ранее украинский министр заявил, что Киев может «испортить жизнь» депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской. Появилась информация о ее возможном назначении послом в Кабо-Верде, и Кулеба отметил, что нужно проверить, является ли экс-прокурор Крыма гражданкой Украины.
«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов "испортить жизнь", так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», — оценила Поклонская слова Кулебы.
По словам Поклонской, желающих испортить ей жизнь и так немало, «можно в очередь становиться». Она назвала Кулебу грамотным человеком, однако, отметила депутат, в этом случае дипломат проявил барские замашки и решил показать, «кто чей холоп».