С 2014 года киевская власть стремится испортить жизнь всем гражданам Украины, заявила в ответ на комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская. Ее цитирует 28 августа РИА Новости

Кулеба захотел испортить жизнь Поклонской © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Наталье Поклонской. Появилась информация о ее возможном назначении послом в Кабо-Верде, и Кулеба отметил, что нужно проверить, является ли экс-прокурор Крыма гражданкой Украины.

«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов "испортить жизнь", так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», — оценила Поклонская слова Кулебы.

По словам Поклонской, желающих испортить ей жизнь и так немало, «можно в очередь становиться». Она назвала Кулебу грамотным человеком, однако, отметила депутат, в этом случае дипломат проявил барские замашки и решил показать, «кто чей холоп».