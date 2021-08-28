Улетевший из Афганистана в Иран самолет, о захвате которого ранее рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, не принадлежал Украине. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканале «Украина 24» 27 августа

По словам министра, самолет должен был увезти из Кабула украинцев, но борт выехал на рулёжку, не дождавшись их.

«Это не был украинский государственный самолет. Это был частный самолет, с которым мы договорились, что они заберут граждан Украины. Они их не забрали по другим причинам — взяли с десяток родственников своих, членов их семей и решили нарушить договоренности, вывезти только своих родственников. Мы их развернули на полпути к Украине. Сказали, что без граждан Украины мы их принять не сможем», — заявил Кулеба.

Он добавил, что сейчас эвакуации из Афганистана ожидает еще 90 граждан Украины.

Окружение Зеленского вне подозрений. На Украине пытаются замять скандал с эвакуацией из Афганистана © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Евгений Енин сообщил, что самолет Минобороны, предназначенный для эвакуации украинцев, был захвачен вооруженными людьми и улетел в Иран. Затем спикер МИД Олег Николенко опроверг эту информацию и пояснил путаницу с самолетами хаосом в аэропорту Афганистана.

В СМИ высказали предположения, что украинская сторона могла сдать в аренду или продать самолет афганским беженцам, а потом объяснить его пропажу, заявив об угоне. Представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш отметил, что самолет не был похищен и в конце концов приземлился в Киеве.