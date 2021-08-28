По словам министра, самолет должен был увезти из Кабула украинцев, но борт выехал на рулёжку, не дождавшись их.

«Это не был украинский государственный самолет. Это был частный самолет, с которым мы договорились, что они заберут граждан Украины. Они их не забрали по другим причинам — взяли с десяток родственников своих, членов их семей и решили нарушить договоренности, вывезти только своих родственников. Мы их развернули на полпути к Украине. Сказали, что без граждан Украины мы их принять не сможем», — заявил Кулеба.

Он добавил, что сейчас эвакуации из Афганистана ожидает еще 90 граждан Украины.

Окружение Зеленского вне подозрений. На Украине пытаются замять скандал с эвакуацией из Афганистана
Окружение Зеленского вне подозрений. На Украине пытаются замять скандал с эвакуацией из Афганистана
© РИА Новости, / Перейти в фотобанк
Ранее замминистра МИД Украины Евгений Енин сообщил, что самолет Минобороны, предназначенный для эвакуации украинцев, был захвачен вооруженными людьми и улетел в Иран. Затем спикер МИД Олег Николенко опроверг эту информацию и пояснил путаницу с самолетами хаосом в аэропорту Афганистана.

В СМИ высказали предположения, что украинская сторона могла сдать в аренду или продать самолет афганским беженцам, а потом объяснить его пропажу, заявив об угоне. Представитель управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш отметил, что самолет не был похищен и в конце концов приземлился в Киеве.