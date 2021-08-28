В Казахстане 29 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей при пожаре и взрыве боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области республики. Об этом сообщается на сайте президента Республики Казахстан 28 августа

В Казахстане от взрывов на складе с боеприпасами пострадали 60 человек © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении общенационального траура 29 августа.

«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — написал Токаев в Twitter.

В Минобороны Казахстана сообщили, что по состоянию на 28 августа пожары на месте взрывов боеприпасов удалось потушить, сохраняется тление двух хранилищ.

Вечером 26 августа начался пожар на складе боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Прогремели взрывы. Госпитализировано около 100 пострадавших, в том числе 49 спасателей. По последним данным, погибли 13 человек.