Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении общенационального траура 29 августа.
«Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», — написал Токаев в Twitter.
В Минобороны Казахстана сообщили, что по состоянию на 28 августа пожары на месте взрывов боеприпасов удалось потушить, сохраняется тление двух хранилищ.
Вечером 26 августа начался пожар на складе боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Прогремели взрывы. Госпитализировано около 100 пострадавших, в том числе 49 спасателей. По последним данным, погибли 13 человек.