Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила запланированную встречу президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она заявила на брифинге 27 августа, запись опубликована на сайте Белого дома

По словам пресс-секретаря, в графике Байдена — в основном встречи, посвященные обсуждению ситуации в Афганистане, кроме того, надвигающемуся на США урагану «Ида».

Климкин дал совет Зеленскому для удачных переговоров с Байденом © Посольство України в США

«Этот визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму; наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности; и нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях», — сказала Псаки.

Встреча Зеленского и Байдена назначена на 31 августа. Зеленский будет находиться в США 30 и 31 августа.