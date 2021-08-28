По словам пресс-секретаря, в графике Байдена — в основном встречи, посвященные обсуждению ситуации в Афганистане, кроме того, надвигающемуся на США урагану «Ида».
Также Байден, как и планировалось, примет Зеленского в Белом доме на следующей неделе.
«Этот визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму; наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности; и нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях», — сказала Псаки.
Встреча Зеленского и Байдена назначена на 31 августа. Зеленский будет находиться в США 30 и 31 августа.