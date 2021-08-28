У Эстонии есть достаточно значимый негативный опыт взаимодействия с Киевом. Украина — это самая непредсказуемая с точки зрения экономической ситуации территория, и президент Эстонии сказала об этом. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

Николай Межевич: В Эстонии относятся к Украине так же, как к России © РИА Новости, Владимир Трефилов Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде» заявила, что вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес. Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.

Эксперт уточнил, что за последние 10 лет эстонские бизнесмены несколько раз предпринимали попытки инвестировать в Украину, создавать там промышленные и рекреационные проекты, и каждый раз это заканчивалось скандалом.

«Это происходило вне зависимости от того, был ли это Янукович, который вроде бы смотрел на Москву, был ли это Порошенко и Зеленский. Иными словами, у Эстонии, этой небольшой страны, достаточно значимый негативный опыт взаимодействия с Украиной», — констатировал Межевич.

Эстония провела целый ряд реформ, коммунальную, земельную и реформу здравоохранения, но сделала это давно, 20-25 лет назад. И то, что на Украине эти реформы продолжаются и сейчас, хотя Эстония их давно уже завершила, заставляет Таллин проникаться особой гордостью, заключил собеседник издания.

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