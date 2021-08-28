За 27 августа на Украине зафиксировали 2082 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 108 детей и 35 медработников.
Госпитализировано с коронавирусом 708 человек. Скончались 54 пациента, выздоровели 1025 человек.
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.
За все время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 282 285 человек. Выздоровели 2 205 707, скончались 53 686.
В августе Кабмин Украины продлил адаптивный карантин в стране до 1 октября. В правительстве отметили, что медики стали фиксировать рост количества госпитализации тяжелых больных с коронавирусом.