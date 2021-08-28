Что касается дальнейшей судьбы Украины, то единственный для нее выход из кризисного положения — войти в состав России на правах юго-западного федерального округа. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Но также понятно, что и на южном побережье Украины тоже найдется очень мало желающих жить рядом с людьми, учинившими 2 мая 2014 года массовое убийство в Одессе, а 9 мая не менее массовое убийство в городском управлении милиции Мариуполя. Так что боюсь, что даже одним федеральным округом дело не обойдется», — пояснил Вассерман.

Вообще-то есть достаточно серьезные экономические причины для воссоединения всея Руси, но если у Белоруссии тоже есть достаточно серьезные экономические причины оставаться на нынешней дистанции от Российской Федерации еще примерно лет пять-десять, то на Украине таких экономических причин совершенно точно нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.