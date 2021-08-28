Хотя, считает эксперт, в нынешних обстоятельствах придется создавать минимум два федеральных округа — юго-западный и новороссийский, поскольку, Донецкая и Луганская области присоединятся так или иначе к Ростовской, поскольку в экономическом и географическом отношении именно эти три области и составляют Донбасс.
«Но также понятно, что и на южном побережье Украины тоже найдется очень мало желающих жить рядом с людьми, учинившими 2 мая 2014 года массовое убийство в Одессе, а 9 мая не менее массовое убийство в городском управлении милиции Мариуполя. Так что боюсь, что даже одним федеральным округом дело не обойдется», — пояснил Вассерман.
Вообще-то есть достаточно серьезные экономические причины для воссоединения всея Руси, но если у Белоруссии тоже есть достаточно серьезные экономические причины оставаться на нынешней дистанции от Российской Федерации еще примерно лет пять-десять, то на Украине таких экономических причин совершенно точно нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.