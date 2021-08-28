Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
Эксперт подчеркнул, что именно поэтому в Казахстане «не очень заморачивались нацистскими штучками».
«Хотя сейчас там есть местные деятели, довольно активно занимающиеся гонениями на русских, но это все-таки деятели далеко не официальные, и в целом положение русских в Казахстане достаточно хорошее, чтобы оба народа сосуществовали в мире», — уверен Вассерман.
Собеседник издания добавил, что самой успешной на постсоветском пространстве оказалась Белоруссия, просто потому, что там местных нациестроителей вышвырнули из власти уже в 1994 году на первых в республике президентских выборах.
Полностью интервью можно прочитать здесь.