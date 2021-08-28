Казахстан оказался одной из самых успешных стран бывшего СССР. Там нациестроительства как такового не потребовалось, поскольку казахская нация все-таки реально существует. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что именно поэтому в Казахстане «не очень заморачивались нацистскими штучками».

«Хотя сейчас там есть местные деятели, довольно активно занимающиеся гонениями на русских, но это все-таки деятели далеко не официальные, и в целом положение русских в Казахстане достаточно хорошее, чтобы оба народа сосуществовали в мире», — уверен Вассерман.

Собеседник издания добавил, что самой успешной на постсоветском пространстве оказалась Белоруссия, просто потому, что там местных нациестроителей вышвырнули из власти уже в 1994 году на первых в республике президентских выборах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.