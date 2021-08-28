Самой успешной на постсоветском пространстве оказалась Белоруссия, просто потому, что там местных нациестроителей вышвырнули из власти уже в 1994 году на первых в республике президентских выборах. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт считает, что второй успешной страной оказался Казахстан, где нациестроительства как такового не потребовалось, поскольку казахская нация все-таки реально существует.

«Они не очень заморачивались нацистскими штучками. Хотя сейчас там есть местные деятели, довольно активно занимающиеся гонениями на русских, но это все-таки деятели далеко не официальные, и в целом положение русских в Казахстане достаточно хорошее, чтобы оба народа сосуществовали в мире», — уверен Вассерман.

Что касается Украины, то единственный для нее выход из положения — это вот этот самый юго-западный федеральный округ. Хотя боюсь, что в нынешних обстоятельствах придется создавать минимум два федеральных округа — юго-западный и новороссийский, поскольку, скажем, понятно, что Донецкая и Луганская области присоединятся так или иначе к Ростовской, собственно, Донбасс реально и в экономическом и географическом отношении это именно эти три области, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.