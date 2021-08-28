На этапе подготовки даже сам Виктор Янукович свято верил, что соглашение об ассоциации с ЕС дает Украине все права члена Европейского Союза, но не налагает на нее ни единой обязанности. На самом деле все обстояло как раз наоборот. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: В вопросе присоединения Украины к России одним федеральным округом дело не обойдется © РИА Новости, Александр Натрускин Сергей Глазьев (в то время активно занимался вопросами евразийской интеграции в рамках Таможенного союза — ред.) через своих знакомых (тоже экономистов) добыл, наконец, экземпляр английского текста соглашения, перевел его и представил перевод Азарову, который тогда был премьер-министром, тот представил его Януковичу и оба дружно схватились за голову, напомнил эксперт.

«Они заявили, что соглашение в таком виде подписать невозможно. И тогда начался европейский майдан с требованием подписать это соглашение не глядя. Собственно, его подписали в конце концов», — указал Вассерман.

В результате условия экспорта продукции с Украины в Европейский Союз по этому соглашению резко ухудшились. А условия импорта из Европейского Союза на Украину стали столь благоприятны, что дефицит Украины в торговле с Европейским Союзом вырос в разы, заключил собеседник издания.

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