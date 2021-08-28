Примерно 70% американцев хотели, чтобы войска из Афганистана были выведены. При этом простые солдаты сами не могли дать ответа на вопрос, «Почему мы были в Афганистане?». Об этом рассказал подполковник корпуса морской пехоты в отставке, специалист по евразийским вопросам Майкл Перселл в интервью изданию Украина.ру

Майкл Перселл: Как морской пехотинец я разочарован событиями в Афганистане Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам.

«Большинство американцев хотели этого. Каждый солдат должен спросить себя: «Почему я принимал участие в войне, которая не имеет значения жизни и смерти для моего народа?»», — рассуждает эксперт.

Перселл отметил, что Америка разочарована и озабочена ситуацией в Афганистане одновременно, но воспринимает случившееся с облегчением.

Проблемы у американских солдат, вернувшихся из Афганистана, будут, но помощь существует, она будет оказана. Сейчас ситуация намного лучше, чем в 70-х годах ХХ века после Вьетнама, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.