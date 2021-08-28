Стремительный вывод американских войск из Афганистана вызвал мгновенный коллапс афганского правительства и бегство президента Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам.
«Большинство американцев хотели этого. Каждый солдат должен спросить себя: «Почему я принимал участие в войне, которая не имеет значения жизни и смерти для моего народа?»», — рассуждает эксперт.
Перселл отметил, что Америка разочарована и озабочена ситуацией в Афганистане одновременно, но воспринимает случившееся с облегчением.
Проблемы у американских солдат, вернувшихся из Афганистана, будут, но помощь существует, она будет оказана. Сейчас ситуация намного лучше, чем в 70-х годах ХХ века после Вьетнама, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.