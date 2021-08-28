Проблемы у американских солдат, вернувшихся из Афганистана, будут, но помощь существует, она будет оказана. Сейчас ситуация намного лучше, чем в 70-х годах ХХ века после Вьетнама. Об этом рассказал подполковник корпуса морской пехоты в отставке, специалист по евразийским вопросам Майкл Перселл в интервью изданию Украина.ру

Майкл Перселл: Как морской пехотинец я разочарован событиями в Афганистане

Эксперт отметил, все американцы понимают, какие могут быть проблемы у солдат. И принимают эти проблемы.

«И, конечно, солдатам будет оказываться помощь, существуют специальные программы, которые ставят своею целью помочь вернувшимся домой солдатам найти новую работу, например. Также существуют программы, в рамках которых обсуждаются испытания солдат, прошедших войну. И это не только в Америке. Это же, мне кажется, и в России, и в других странах», — считает Перселл.

Цель — чтобы все понимали и осознавали проблему, оказывали посильную помощь. Солдаты ни в чём не виноваты, виноваты политики, заключил собеседник издания.

* Запрещённая в РФ террористическая организация

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