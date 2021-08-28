Стремительный вывод американских войск из Афганистана вызвал мгновенный коллапс афганского правительства и бегство президента Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам.
Эксперт отметил, все американцы понимают, какие могут быть проблемы у солдат. И принимают эти проблемы.
«И, конечно, солдатам будет оказываться помощь, существуют специальные программы, которые ставят своею целью помочь вернувшимся домой солдатам найти новую работу, например. Также существуют программы, в рамках которых обсуждаются испытания солдат, прошедших войну. И это не только в Америке. Это же, мне кажется, и в России, и в других странах», — считает Перселл.
Цель — чтобы все понимали и осознавали проблему, оказывали посильную помощь. Солдаты ни в чём не виноваты, виноваты политики, заключил собеседник издания.
* Запрещённая в РФ террористическая организация
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