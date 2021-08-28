Вывод войск США из Афагнистана на тактическом уровне выглядит как большая ошибка. Но если посмотреть на ситуацию на стратегическом уровне, то это немного другая история. Об этом рассказал подполковник корпуса морской пехоты в отставке, специалист по евразийским вопросам Майкл Перселл в интервью изданию Украина.ру

Майкл Перселл: Как морской пехотинец я разочарован событиями в Афганистане Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам.

Первая стратегическая ошибка была в 2001 году, когда Соединённые Штаты Америки ввели в Афганистан свои силы, подчеркнул эксперт.

«Напомню, что тогда президентом США был Джордж Буш-младший. За всё время войны Соединённые Штаты Америки потратили на Афганистан более 800 млрд долларов», — уточнил Перселл.

Выбор, который стоял перед Байденом, был очень непрост. По сути он выбирал из двух зол меньшее, добавил специалист.

Но на тактическом уровне операция была проведена нехорошо. Можно сказать, что на счёт действующего президента США Джо Байдена добавилась ещё одна ошибка, именно поэтому упал его рейтинг, заключил собеседник издания.

* Запрещённая в РФ террористическая организация

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