Похоже, что Россия в вопросе Афганистана теперь поддерживает силы Панджшера, провинции, которая еще сопротивляется талибам. Об этом рассказал пакистанский журналист Салим Шах в интервью изданию Украина.ру

Салим Шах: Афганских солдат продали их генералы © из личного архива Салима Шаха Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам.

Эксперт отметил, что один из российских дипломатов заявил, что Гани увез с собой миллионы долларов и что он должен быть арестован Интерполом, а этого вслед за Россией потребовал и Таджикистан.

«В Кабуле таджикский посол заменил портрет Гани портретом вице-президента Салиха, который является этническим таджиком. Можно также вспомнить, что Салих провозгласил себя законным президентом в отсутствие Гани в соответствии с конституцией Афганистана. Также стоит отметить, что Гани не ушел в отставку, а просто покинул страну», — подчеркнул Шах.

В целом же ситуация в Афганистане очень мрачная. Абсолютное большинство людей, около 90%, недовольны внезапным приходом к власти талибов, закрываются банки и закрывается большинство предприятий, как частных, так и государственных, заключил собеседник издания.

* Запрещённая в РФ террористическая организация

Полностью интервью можно прочитать здесь.