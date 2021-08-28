Стремительный вывод американских войск из Афганистана вызвал мгновенный коллапс афганского правительства и бегство президента Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам.
«Талибан»* является порождением Пакистана. Талибов принимают пакистанские генералы и политические лидеры. Однако сейчас «Талибан»* не так сильно контролируется Пакистаном, хотя основное руководство все еще находится в пакистанском Белуджистане, указал эксперт.
«Как бы то ни было, между ними все еще есть связь, но, по словам начальника пакистанской армии, она сейчас несколько неустойчива. И это правда, хотя можно сказать, что Пакистан торжествовал после возвращения талибов к власти в Афганистане», — констатировал Шах.
Основной силой, которая стоит за талибами, по-прежнему остается Пакистан, но некоторые аналитики считают, что Иран, Китай и Россия тайно помогали им во время их войны против США и НАТО. Однако этого нельзя подтвердить ссылкой на какие-либо источники. Это ведь «прокси-война», заключил собеседник издания.
* Запрещённая в РФ террористическая организация
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