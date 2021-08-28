«Талибан»* не способен атаковать другие страны, кроме Пакистана. Их главное оружие — АК 47 и прочее легкое вооружение. Как бы то ни было, они придерживаются тактики партизанской войны. Об этом рассказал пакистанский журналист Салим Шах в интервью изданию Украина.ру

Салим Шах: Афганских солдат продали их генералы © из личного архива Салима Шаха

«Талибан»* является порождением Пакистана. Талибов принимают пакистанские генералы и политические лидеры. Однако сейчас «Талибан»* не так сильно контролируется Пакистаном, хотя основное руководство все еще находится в пакистанском Белуджистане, указал эксперт.

«Как бы то ни было, между ними все еще есть связь, но, по словам начальника пакистанской армии, она сейчас несколько неустойчива. И это правда, хотя можно сказать, что Пакистан торжествовал после возвращения талибов к власти в Афганистане», — констатировал Шах.

Основной силой, которая стоит за талибами, по-прежнему остается Пакистан, но некоторые аналитики считают, что Иран, Китай и Россия тайно помогали им во время их войны против США и НАТО. Однако этого нельзя подтвердить ссылкой на какие-либо источники. Это ведь «прокси-война», заключил собеседник издания.

* Запрещённая в РФ террористическая организация

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