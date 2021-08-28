Стремительный вывод американских войск из Афганистана вызвал мгновенный коллапс афганского правительства и бегство президента Ашрафа Гани. Власть захватил «Талибан»*, который уже начал выстраивать исламистские порядки, существовавшие там до американского вторжения. Опасаясь мести со стороны талибов, тысячи афганцев, сотрудничавших с американцами, бежали из страны. В бега вынуждены были податься и просто сторонники светского правительства, противники исламского радикализма, а также религиозные меньшинства. Многие погибли в аэропорту Кабула, так как западные державы эвакуировали лишь свой персонал (не забыв организованно вывезти служебных собак), но бросив служивших им афганцев на растерзание талибам.
Это произошло внезапно, что деморализовало всю армию, подчеркнул эксперт.
«Они стали жертвами собственного начальства. Я лично верю (и мое убеждение подтверждается свидетельствами некоторых афганцев), что они проиграли войну из-за своих коррумпированных генералов. Можно вспомнить, что революционное правительство доктора Наджибуллы, насчитывающее всего 50 тысяч солдат, сражалось в одиночку против моджахедов в течение двух долгих лет вплоть до оккупации Кабула моджахедами», — указал Шах.
Тем не менее, провинция Панджшер, которая никогда не была оккупирована ни советскими войсками, ни американцами, продолжит сопротивление и к ней присоединятся те, кто хочет противостоять талибам, заключил собеседник издания.
* Запрещённая в РФ террористическая организация
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