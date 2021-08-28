Афганская армия вела упорную борьбу и отвоевывала территории у талибов. Но есть основания полагать, что афганские генералы, национальные и местные лидеры взяли миллионы долларов у «Талибана»* и приказали своим людям отступить со всех территорий. Об этом рассказал пакистанский журналист Салим Шах в интервью изданию Украина.ру

Салим Шах: Афганских солдат продали их генералы © из личного архива Салима Шаха

Это произошло внезапно, что деморализовало всю армию, подчеркнул эксперт.

«Они стали жертвами собственного начальства. Я лично верю (и мое убеждение подтверждается свидетельствами некоторых афганцев), что они проиграли войну из-за своих коррумпированных генералов. Можно вспомнить, что революционное правительство доктора Наджибуллы, насчитывающее всего 50 тысяч солдат, сражалось в одиночку против моджахедов в течение двух долгих лет вплоть до оккупации Кабула моджахедами», — указал Шах.

Тем не менее, провинция Панджшер, которая никогда не была оккупирована ни советскими войсками, ни американцами, продолжит сопротивление и к ней присоединятся те, кто хочет противостоять талибам, заключил собеседник издания.

* Запрещённая в РФ террористическая организация

Полностью интервью можно прочитать здесь.