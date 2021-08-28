Эффективность офисов «Крымской платформы», которые официальный Киев собрался открывать по всему миру, можно сравнить с работой Культурного центра Украины в Москве, который никому неинтересен. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал на днях в интервью Sputnik

Кучма объяснил, почему Крым вернулся в Россию © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Интер» сообщил, что офисы «Крымской платформы» будут открыты в ряде государств, которые подпишут соответствующую декларацию на саммите.

«Задолго до госпереворота на Украине шел я как-то по Арбату… И заметил здание с табличкой "Украинский культурный центр в России". Он был открыт. Туда люди приезжали и получали зарплату, работали там, флаг над ним висел… Но о том, что этот центр работает или вообще существует, мало кто на территории России знал. Потому что вся их работа заключалось в том, чтобы написать что-то в Киев. Вот так же можно открывать офисы "Крымской платформы" по всему миру», — заявил он.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова.

Ранее второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что причина присоединения Крыма к России может звучать для украинцев парадоксально. По его словам, «Украина не стала защищаться».