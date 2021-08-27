В День независимости Украины, после нападения на Порошенко на марше националистов, ряд СМИ распространили имя задержанного — Илья Пустовгар - и сообщили, что он учится на историка и увлекается археологией.
СМИ дали ссылку на его страницу в Facebook и опубликовали фото. Но позднее выяснилось, что парня спутали с другим уроженцем города Козельца Черниговской области.
«Меня 24-го вообще не было в Киеве. Я просто в шоке. Меня в таком обвиняют! Все с утра звонят и спрашивают, а я ничего не понимаю. Но тот парень, нападавший, тоже из Козельца. Он мой тезка. Правда, с другим отчеством — он Петрович, а я Николаевич», — рассказал Пустовгар.
Фото атаковавшего Порошенко Пустовгара разместил в Facebook бывший член батальона «Азов» Александр Тарнавский.
При этом в ряде СМИ молодых людей продолжают путать и публикуют фотографию непричастного к нападению человека.