Некоторые украинские СМИ, когда стало известно имя напавшего на экс-президента Петра Порошенко Ильи Пустовгара, распространили ссылку на страницу в Facebook его тезки, из-за этого его в соцсетях и благодарят, и проклинают, но ошибочно. Об этом на днях сообщило издание kp.ua

В День независимости Украины, после нападения на Порошенко на марше националистов, ряд СМИ распространили имя задержанного — Илья Пустовгар - и сообщили, что он учится на историка и увлекается археологией.

Напавший на Порошенко был членом ОПГ Брюса — генерал СБУ

«Меня 24-го вообще не было в Киеве. Я просто в шоке. Меня в таком обвиняют! Все с утра звонят и спрашивают, а я ничего не понимаю. Но тот парень, нападавший, тоже из Козельца. Он мой тезка. Правда, с другим отчеством — он Петрович, а я Николаевич», — рассказал Пустовгар.

Фото атаковавшего Порошенко Пустовгара разместил в Facebook бывший член батальона «Азов» Александр Тарнавский.

При этом в ряде СМИ молодых людей продолжают путать и публикуют фотографию непричастного к нападению человека.