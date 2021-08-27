Федеральная прокуратура Германии примет участие в расследовании дела о возможной подделке электронной цифровой подписи Харьковского городского совета неустановленными лицами. Об этом 27 августа сообщил в Facebook экс-советник мэра Харькова Дмитрий Маринин

Харьков зачищают от людей Авакова. Как Зеленский планирует удерживать контроль над первой столицей © commons.wikimedia.org, Viktor O. Ledenyov Игоря Терехова. По данным следствия, Кернес в тот момент не мог сам подписать документы из-за состояния здоровья.

«Наши источники ответили нам коротко — "Терехов преступник. Скоро всё узнаете. В ближайшее время Германия официально направит все документы и данные расследования в Генеральную прокуратуру Украины"», — написал Маринин.

Кернес скончался в клинике в Германии в декабре 2020 года от осложнений коронавируса. До назначения внеочередных выборов обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов.