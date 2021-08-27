Ранее в Харькове начали расследование возможной подделки подписи покойного мэра Геннадия Кернеса, которую использовали для избрания секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова. По данным следствия, Кернес в тот момент не мог сам подписать документы из-за состояния здоровья.
«Наши источники ответили нам коротко — "Терехов преступник. Скоро всё узнаете. В ближайшее время Германия официально направит все документы и данные расследования в Генеральную прокуратуру Украины"», — написал Маринин.
Кернес скончался в клинике в Германии в декабре 2020 года от осложнений коронавируса. До назначения внеочередных выборов обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов.