Согласно фото страниц, в книге сообщается, что девочки рождаются с «женскими качествами» — создавать атмосферу и умиротворять обстановку, и не должны стремиться к успеху, отстаивать свои права в конфликте и защищаться в драке.
«Девочка — это атмосфера… Девочка должна уметь строить взаимоотношения со всеми. Мальчик должен стремиться к признанию и успеху», — говорится в книге.
«459 экземпляров этого шедевра купят за государственные средства, чтобы разослать в библиотеки, сообщает Украинский институт книги… Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Потом пишет книгу, а потом на средства налогоплательщиков это г… попадает в библиотеки», — написал Ябченко.
Он отметил, что книгу одобрили для библиотек целых три экспертных совета.
Ранее Министерство культуры Украины закупило больше тысячи книг для детей про принцесс-лесбиянок.