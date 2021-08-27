Украинские библиотеки закупят около 500 экземпляров книги «Чтобы в 16 не было поздно», в которой изложен дискриминационный и ненаучный подход к воспитанию детей. Об этом сообщил в Facebook 26 августа Николай Ябченко

Согласно фото страниц, в книге сообщается, что девочки рождаются с «женскими качествами» — создавать атмосферу и умиротворять обстановку, и не должны стремиться к успеху, отстаивать свои права в конфликте и защищаться в драке.

«Девочка — это атмосфера… Девочка должна уметь строить взаимоотношения со всеми. Мальчик должен стремиться к признанию и успеху», — говорится в книге.

«459 экземпляров этого шедевра купят за государственные средства, чтобы разослать в библиотеки, сообщает Украинский институт книги… Сначала человек без образования психолога и педагога становится психологом в лицее. Потом пишет книгу, а потом на средства налогоплательщиков это г… попадает в библиотеки», — написал Ябченко.

На Украине сексизм хотят приравнять к мелкому хулиганству © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Ранее Министерство культуры Украины закупило больше тысячи книг для детей про принцесс-лесбиянок.