«Газпром» может быть вынужден продать «Северный поток — 2» другому оператору, чтобы обойти газовую директиву Евросоюза. Об этом 27 августа сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на чиновников ФРГ

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«Предполагается выполнить предписание по разделению, оперативно отделив и в том, что касается бухгалтерии, работу газопровода от материнского концерна. У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы. Пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников Еврокомиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены. От продажи газопровода никуда не деться, говорят там», — цитирует немецкое издание «Интерфакс».

Ранее суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток 2", на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под газовой директивы ЕС, требующей разделить поставки газа и услуги по его транспортировке.