Сторонники пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко начали массово обрабатывать себя зеленкой и выкладывать соответствующие фото в интернет. Таким образом они решили поддержать своего кумира после нападения на него

«Что посеешь, то и пожнешь»: соцсети о том, как Порошенко облили «зелёнкой» © REUTERS, Mikhail Palinchak Илья Пустовгар плеснул зеленкой в лицо бывшему главы государства, который в результате получил ожог глаз второй степени.

Инициатором нового флешмоба стала блогер, известная в сети как Цьотка Галька зi Львова. У себя в Facebook она выложила собственное фото в зеленке.

«Страшна не зеленка на тебе, а зеленка в тебе», — написала она, намекая на политического оппонента Порошенко, нынешнего президента Владимира Зеленского.

Женщина призвала своих подписчиков последовать ее примеру, что многие из них и сделали. Некоторые, правда, ограничились виртуальным раскрашиванием своей фотографии в соцсетях, но нашлись и те, кто решил обмазаться зеленкой по-настоящему.

Ранее Петр Порошенко обвинил действующую власть в организации нападения на него. Полиция продолжает расследовать инцидент, о мотивах нападавшего и его возможных связей с какими-либо политическими организациями не известно до сих пор.