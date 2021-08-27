Во вторник, 24 августа Петра Порошенко атаковали во время так называемого Марша защитников Украины, приуроченного к 30-летию независимости страны. Уроженец Черниговский области, 22-летний Илья Пустовгар плеснул зеленкой в лицо бывшему главы государства, который в результате получил ожог глаз второй степени.
Инициатором нового флешмоба стала блогер, известная в сети как Цьотка Галька зi Львова. У себя в Facebook она выложила собственное фото в зеленке.
«Страшна не зеленка на тебе, а зеленка в тебе», — написала она, намекая на политического оппонента Порошенко, нынешнего президента Владимира Зеленского.
Женщина призвала своих подписчиков последовать ее примеру, что многие из них и сделали. Некоторые, правда, ограничились виртуальным раскрашиванием своей фотографии в соцсетях, но нашлись и те, кто решил обмазаться зеленкой по-настоящему.
Ранее Петр Порошенко обвинил действующую власть в организации нападения на него. Полиция продолжает расследовать инцидент, о мотивах нападавшего и его возможных связей с какими-либо политическими организациями не известно до сих пор.