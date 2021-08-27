В Киеве на доме, где жил советский и украинский актер Богдан Ступка, в честь 80-летия с его дня рождения открыли мемориальную доску-горельеф. Об этом сообщили 27 августа на сайте Киевской городской госадминистрации

Мемориальную доску и горельеф установили на доме на улице Марии Заньковецкой, 3/1. Автор горельефа — украинский скульптор Николай Зноба.

На скульптурном изображении Богдан Ступка «выходит из стены» и приветствует зрителей, снимая шляпу.

Как Богдан Ступка не стал президентом Украины © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Богдана Ступку знают во всем мире за более 100 ролей в кино. Даже его дебютный фильм «Белая птица с черной отметиной» входит в сотню лучших фильмов в истории украинского кино. Установка этого барельефа — едва ли не самое малое, что можно сделать для чествования памяти художника», — сказала заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Она отметила, что администрация Киева также рассматривает инициативу по переименованию одного из скверов столицы в честь Богдана Ступки.

Богдан Ступка - советский и украинский актёр театра и кино. Лауреат Государственной премии СССР (1980), Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко (1993) и Государственной премии Украины им. А. Довженко (2012 — посмертно). Народный артист СССР и УССР. Герой Украины.

Среди его ролей — Иван Мазепа («Молитва за гетмана Мазепу»), Богдан Хмельницкий («Огнем и мечом»), Остап Вишня («Из жития Остапа Вишни»), Тарас Бульба и другие.

С 1999 по 2001 год был министром культуры и искусств Украины. С 2001 года возглавлял Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.