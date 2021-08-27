В Узбекистане ученые вырастили саженцы помидоров, в клетки которых введен коронавирус. Если съесть такой помидор, организм получит защиту от инфекции COVID-19, передает 27 августа Sputnik Узбекистан

В РФ создали вакцину от коронавируса в форме йогурта © iem_science_spb

«Мы ввели в клетку растения коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает "вакцинированный помидор", он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела», — пояснил специалист центра.

Кроме помидоров, в центре внедряют коронавирус и в огурцы. Эти овощи выбрали, поскольку обычно их не подвергают термической обработке перед едой. От высокой температуры клетки, вырабатывающие антитела к коронавирусу, разрушаются.

Ранее сотрудники Института экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге разработали съедобную вакцину от коронавируса в форме йогурта.

Также над съедобными вакцинами работают ученые в Канаде и других странах. Предполагается, что такая форма средства от COVID-19 позволит избавить часть людей от необходимости делать уколы и снизить затраты на транспортировку вакцины.