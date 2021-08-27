По словам врача, каждая новая волна будет сильнее, но короче.
Он добавил, что бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом граждан.
«Слабая мутация от слабого иммунитета погибает, а сильная воспроизводится. Сама вакцинация, об этом предупреждали, при определенном развитии событий даже стимулирует возникновение более сильных штаммов. И, возможно, дело не только в вакцинации, а в массовом дефекте иммунитета», — объяснил врач.
Андрушкевич предположил, что коронавирус может просто исчезнуть, как это произошло с «испанкой», когда эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год, а потом исчезла сама. Вместе с тем болезнь характеризовалась высокой летальностью и молниеносным течением, никаких предпосылок для ее исчезновения не было, заключил он.
За последние сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране заболели больше 6,8 млн человек, 180 тысяч пациентов умерли, больше 6,1 млн — выздоровели.