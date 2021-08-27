Пандемия COVID-19 продлится еще пять лет. Россиян ожидает порядка пяти-шести волн коронавируса. Такую точку зрения высказал руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич, передает 27 августа sib.fm

Коронавирус унес жизни десятков украинцев за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Он добавил, что бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом граждан.

«Слабая мутация от слабого иммунитета погибает, а сильная воспроизводится. Сама вакцинация, об этом предупреждали, при определенном развитии событий даже стимулирует возникновение более сильных штаммов. И, возможно, дело не только в вакцинации, а в массовом дефекте иммунитета», — объяснил врач.

Андрушкевич предположил, что коронавирус может просто исчезнуть, как это произошло с «испанкой», когда эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год, а потом исчезла сама. Вместе с тем болезнь характеризовалась высокой летальностью и молниеносным течением, никаких предпосылок для ее исчезновения не было, заключил он.

За последние сутки в России выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса. За все время пандемии в стране заболели больше 6,8 млн человек, 180 тысяч пациентов умерли, больше 6,1 млн — выздоровели.