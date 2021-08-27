Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона не хочет рвать экономические отношения с Украиной, несмотря на позицию официального Киева. Его слова 27 августа прозвучали во время рабочей поездки главы государства в Петриковский район Гомельской области, передает сайт президента

В частности, Лукашенко отметил, что в районном центре обновлена почти вся инфраструктура, которая, по его словам, пригодится и Украине, поскольку «она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных». «Это не пиар»: Лукашенко объяснил свое увлечение арбузами © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Украинцы — это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш президент», — заявил лидер.

Также он отметил, что планирует не только сохранить экономические связи с Украиной, но и развивать их.

Ранее депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект постановления, заявляя о необходимости прекратить любые дипломатические отношения Украины с Белоруссией, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.