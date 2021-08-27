По мнению Назарова, закрытие канала станет самодурством со стороны главы ведомства Ольги Герасимюк. Оно продиктовано исключительно ее личным отношением к россиянке.
Журналист считает, что глава ведомства попросту завидует российской тележурналистке.
«Эти завистливые нотки в адрес Скабеевой», — заявил Назаров.
Он пояснил, что Герасимюк в свое время не удалось построить карьеру на телевидении, потому теперь ее злят чужие успехи.
«Ни что иное, как обычная зависть. Это очевидно», — добавил Назаров.
Ранее чиновница заявила, что намерена лишить канал лицензии из-за «скабеевщины». Смысл этого «термина» она не уточнила, но добавила, что Скабееву считает «одиозной российской пропагандисткой».