Украинский ведущий Максим Назаров 27 августа прокомментировал планы Нацсовета по теле- и радиовещанию закрыть телеканал «Наш» якобы из-за российской телеведущей Ольги Скабеевой, передает «Страна»

Скабеева потроллила Киев совместным фото с Беленюком © Ольга Скабеева/Telegram Ольги Герасимюк. Оно продиктовано исключительно ее личным отношением к россиянке.

Журналист считает, что глава ведомства попросту завидует российской тележурналистке.

«Эти завистливые нотки в адрес Скабеевой», — заявил Назаров.

Он пояснил, что Герасимюк в свое время не удалось построить карьеру на телевидении, потому теперь ее злят чужие успехи.

«Ни что иное, как обычная зависть. Это очевидно», — добавил Назаров.

Ранее чиновница заявила, что намерена лишить канал лицензии из-за «скабеевщины». Смысл этого «термина» она не уточнила, но добавила, что Скабееву считает «одиозной российской пропагандисткой».