Скабеева потроллила Киев совместным фото с Беленюком
Скабеева потроллила Киев совместным фото с Беленюком
© Ольга Скабеева/Telegram
По мнению Назарова, закрытие канала станет самодурством со стороны главы ведомства Ольги Герасимюк. Оно продиктовано исключительно ее личным отношением к россиянке.

Журналист считает, что глава ведомства попросту завидует российской тележурналистке.

«Эти завистливые нотки в адрес Скабеевой», — заявил Назаров.

Он пояснил, что Герасимюк в свое время не удалось построить карьеру на телевидении, потому теперь ее злят чужие успехи.

«Ни что иное, как обычная зависть. Это очевидно», — добавил Назаров.

Ранее чиновница заявила, что намерена лишить канал лицензии из-за «скабеевщины». Смысл этого «термина» она не уточнила, но добавила, что Скабееву считает «одиозной российской пропагандисткой».