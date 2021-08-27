Врач отметила, что потенциальная опасность заразиться коронавирусом сохраняется после прививки любой вакциной, однако привившиеся реже заражаются и обычно переносят инфекцию в легкой форме.
«К сожалению, более уязвимыми являются те, которые привиты CoronaVac. Она защищает немножко меньше. МРНК-вакцины в этом плане получше», — сказала Волоха.
Несмотря на это, вакцины и того, и другого типа защищают от госпитализации и смерти, подчеркнула врач.
По данным Минздрава Украины на 26 августа, наиболее популярной в стране оказалась американская вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech), которой привились уже 1 715 589 человек, на втором месте — CoronaVac (Sinovac Biotech). Ей привились 1 423 002 человека.