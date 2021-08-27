Китайская вакцина CoronaVac компании Sinovac среди доступных на Украине вакцин наименее эффективно защищает от заражения коронавирусом. Об этом сказала в интервью «Обозревателю» 27 августа украинский доктор медицинских наук, завкафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха

Власти Украины допускают ограничения для невакцинированных от COVID-19 © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«К сожалению, более уязвимыми являются те, которые привиты CoronaVac. Она защищает немножко меньше. МРНК-вакцины в этом плане получше», — сказала Волоха.

Несмотря на это, вакцины и того, и другого типа защищают от госпитализации и смерти, подчеркнула врач.

По данным Минздрава Украины на 26 августа, наиболее популярной в стране оказалась американская вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech), которой привились уже 1 715 589 человек, на втором месте — CoronaVac (Sinovac Biotech). Ей привились 1 423 002 человека.