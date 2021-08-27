Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров не дал четкого ответа на вопрос о возможном переносе встречи лидера США Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, признав, что фокус внимания действительно сместился с украинских вопросов. Об этом 27 августа он заявил в комментарии украинским «Вестям»

В посольстве США на Украине назвали ожидания от встречи Зеленского с Байденом © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Фокус немного сместился, это правда. Но он сместился для обеих стран одинаково. И у Украины, и у США появилась новая общая точка соприкосновения — эвакуация людей из Афганистана. Украина сейчас один из активных игроков в этой ситуации… Президентам будет о чем поговорить, — рассказал Никифоров.

Также он сообщил, что накануне Украина вывезла очередную большую группу людей из Афганистана, но информацию об этом рейсе пока не распространяет.

Ранее встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа. Зеленский будет находиться в США 30 и 31 августа. Ранее он должен был вылететь 28 августа.