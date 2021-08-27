Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Молдавию, где намерен принять участие в торжествах по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает 27 августа Офис президента в Telegram

Ян Лисневкий: Ни Санду, ни Зеленский не принимают важных внешнеполитических решений самостоятельно © Sputnik / Osmatesco Клауса Йоханниса из Бухареста также пришлось задержать. Поэтому торжественные мероприятия перенесли на час.

«В рамках рабочего визита глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций», — говорится в сообщении.

Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В центре Кишинева пройдет военный парад.