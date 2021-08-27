Президент Украины Владимир Зеленский пришел к выводу, что инвестиционная привлекательность страны упала якобы из-за антирекламы государств-завистников. Такое мнение он выразил в эфире программы «Право на власть» 27 августа

«Относительно инвестиций… Мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины, и в этом заинтересованы многие страны, немало разного иностранного бизнеса, чтобы мы не выходили, потому что мы очень "cheap-люди" (дешевая рабочая сила. — Ред.)… Я считаю, что все это политика, геополитика, бизнес-политика, но вся эта инвестиционная привлекательность у нас из-за антирекламы упала некоторое время», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что люди на Украине слишком свободны © president.gov.ua

Ранее Зеленский заявил, что в его стране живут свободные люди, но иногда даже «слишком свободные».