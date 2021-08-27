«Относительно инвестиций… Мы очень привлекательны. Действительно, из-за разной антирекламы Украины, и в этом заинтересованы многие страны, немало разного иностранного бизнеса, чтобы мы не выходили, потому что мы очень "cheap-люди" (дешевая рабочая сила. — Ред.)… Я считаю, что все это политика, геополитика, бизнес-политика, но вся эта инвестиционная привлекательность у нас из-за антирекламы упала некоторое время», — сказал Зеленский.
Президент считает, что, несмотря на все сложности, заработать так, как на Украине, западный бизнес не может нигде.
Ранее Зеленский заявил, что в его стране живут свободные люди, но иногда даже «слишком свободные».