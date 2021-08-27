Украинские пограничники не пропустили в страну трех граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом 27 августа сообщила Госпогранслужба Украины

На тропу войны с коронавирусом выходит «табачная» вакцина © Isriya Paireepairit / flickr.com

«Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V". — Ред.)… не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде на Украину», — говорится в материале.

Иностранцам и лицам без гражданства при въезде на Украину нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тестирования на COVID-19, или документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.

«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.