Украинская 25-летняя спортсменка Марианна Шевчук выиграла в женском пауэрлифтинге и завоевала второе золото для страны на Паралимпиаде в Токио. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Паралимпиады в Twitter

Зеленский отметил достижения украинцев на Паралимпиаде в Токио © Открытые источники

Также отмечается, что серебро завоевала украинка Екатерина Денисенко в соревновании по плаванию на дистанции 100 метров на спине, а также украинец Сергей Клипперт в плавании на спине среди спортсменов с нарушением зрения.

В целом Украина получила семь медалей.

Ранее Зеленский отметил достижения украинцев в Токио. Он остался доволен первыми результатами украинских паралимпийцев, которые завоевали первые медали и пожелал им успехов.