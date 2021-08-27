«Второй день соревнований по Powerlifting продолжается. И нам нужно объявить еще несколько медалей! Золото у Марианны Шевчук из Украины, в финале среди женщин в весовой категории до 55 кг», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что серебро завоевала украинка Екатерина Денисенко в соревновании по плаванию на дистанции 100 метров на спине, а также украинец Сергей Клипперт в плавании на спине среди спортсменов с нарушением зрения.
В целом Украина получила семь медалей.
Ранее Зеленский отметил достижения украинцев в Токио. Он остался доволен первыми результатами украинских паралимпийцев, которые завоевали первые медали и пожелал им успехов.