«Вообще есть три места, где люди чаще всего инфицируются коронавирусом: это семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил, это профессиональные коллективы и инфицирования за рубежом», — рассказал врач.
Также он отметил, что риск заразиться в культовом сооружении велик, поскольку там часто не соблюдают требования индивидуальной защиты. Также главный санврач обошел тему заражения в метрополитене, где зачастую наблюдается большое скопление пассажиров без соблюдения социальной дистанции.
Ранее Кузин сообщил, что некоторые ограничения могут быть введены для украинцев, которые не хотят прививаться от коронавируса. По его словам, это может случиться, когда будет вакцинировано не менее 50% населения.