Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что чаще всего украинцы заражаются коронавирусом на свадьбах, работе и во время поездок за границу. Об этом 27 августа он заявил в интервью «BBC News Украина»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк

Также он отметил, что риск заразиться в культовом сооружении велик, поскольку там часто не соблюдают требования индивидуальной защиты. Также главный санврач обошел тему заражения в метрополитене, где зачастую наблюдается большое скопление пассажиров без соблюдения социальной дистанции.

Ранее Кузин сообщил, что некоторые ограничения могут быть введены для украинцев, которые не хотят прививаться от коронавируса. По его словам, это может случиться, когда будет вакцинировано не менее 50% населения.