Тимановская завоевала серебро на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске, в беге на дистанцию 100 метров. Стартовая цена медали составляла 5 тыс. долларов.
Медаль была продана за наибольшую предложенную цену — 21 тыс. долларов, в связи с завершением срока аукциона. Имя покупателя не разглашается.
Сумму перечислят в Белорусский фонд спортивной солидарности.
Из-за ситуации с Кристиной Тимановской в сборной Белоруссии разгорелся скандал на Олимпиаде в Токио. Легкоатлетка пожаловалась в соцсети, что тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, притом что она специализируется на коротких дистанциях.
Затем спортивные чиновники попытались депортировать ее обратно в Белоруссию, но она обратилась за помощью в полицию Токио и Международный Олимпийский комитет, а затем попросила политического убежища в Европе. Сейчас она живет в Польше.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210802/1031976804.htmlпопросила политического убежища.