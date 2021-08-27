Серебряная медаль белорусской бегуньи Кристины Тимановской, которую она завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года и выставила на продажу на аукционе ebay, была продана за 21 тыс. долларов. Об этом сообщает 27 августа championat.com

Ищенко сказал, был ли скандал с Тимановской спланированной провокацией © РИА Новости, Нина Зотина

Медаль была продана за наибольшую предложенную цену — 21 тыс. долларов, в связи с завершением срока аукциона. Имя покупателя не разглашается.

Сумму перечислят в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Из-за ситуации с Кристиной Тимановской в сборной Белоруссии разгорелся скандал на Олимпиаде в Токио. Легкоатлетка пожаловалась в соцсети, что тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, притом что она специализируется на коротких дистанциях.

Затем спортивные чиновники попытались депортировать ее обратно в Белоруссию, но она обратилась за помощью в полицию Токио и Международный Олимпийский комитет, а затем попросила политического убежища в Европе. Сейчас она живет в Польше.