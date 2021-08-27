Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что пандемия коронавируса продержится еще 2-5 лет. Об этом 27 августа он рассказал в интервью «BBC News Украина»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк

По словам Кузина, вирус быстро мутирует, поэтому каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом штамма «Дельта» на Украине увеличилось за две недели в 3,5 раза и составляет 520 случаев.

Также Кузин заявлял, что некоторые ограничения могут быть введены для украинцев, которые не хотят прививаться от COVID-19, когда будет вакцинировано не менее 50% населения.