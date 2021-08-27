«Это будет длиться, по крайней мере, еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения», — заявил он.
По словам Кузина, вирус быстро мутирует, поэтому каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом штамма «Дельта» на Украине увеличилось за две недели в 3,5 раза и составляет 520 случаев.
Также Кузин заявлял, что некоторые ограничения могут быть введены для украинцев, которые не хотят прививаться от COVID-19, когда будет вакцинировано не менее 50% населения.