«Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция. Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю», — заявил Кузин.
При этом министр назвал этот принцип «вакцинируйся или тестируйся».
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом штамма «Дельта» на Украине увеличилось за две недели в 3,5 раза и составляет 520 случаев.