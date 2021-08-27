Некоторые ограничения могут быть введены для украинцев, которые не хотят прививаться от коронавируса, когда будет вакцинировано не менее 50% населения. Об этом 27 августа сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «BBC News Украина»

«Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция. Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю», — заявил Кузин.

Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов © CC0, Pixabay

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом штамма «Дельта» на Украине увеличилось за две недели в 3,5 раза и составляет 520 случаев.