Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал команду действующего главы государства Владимира Зеленского «зелеными дилетантами», разрушившими реформу государственной службы, передает 27 августа «Украинская правда»

Ожог глаз второй степени: стало известно состояние Порошенко после нападения на него © REUTERS, Mikhail Palinchak

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.

Порошенко и Зеленский периодически обмениваются словесными обвинениями в адрес друг друга. Порошенко считает, что реализуемые Зеленским реформы носят декларативный характер и зачастую реализуются в нарушение законов. Зеленский же уверен, что при Порошенко на Украине реформ вовсе не было.