«Все познается, когда сравниваешь, и, согласитесь, наша команда выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов. За два года "зеленые" полностью разрушили реформу государственной службы, воплощенную нами на средства западных партнеров, и не провели ни одного, подчеркиваю, ни одного честного и прозрачного конкурса», — сказал Порошенко.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.
Порошенко и Зеленский периодически обмениваются словесными обвинениями в адрес друг друга. Порошенко считает, что реализуемые Зеленским реформы носят декларативный характер и зачастую реализуются в нарушение законов. Зеленский же уверен, что при Порошенко на Украине реформ вовсе не было.