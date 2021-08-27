Ожог глаз второй степени: стало известно состояние Порошенко после нападения на него
Ожог глаз второй степени: стало известно состояние Порошенко после нападения на него
© REUTERS, Mikhail Palinchak
«Все познается, когда сравниваешь, и, согласитесь, наша команда выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов. За два года "зеленые" полностью разрушили реформу государственной службы, воплощенную нами на средства западных партнеров, и не провели ни одного, подчеркиваю, ни одного честного и прозрачного конкурса», — сказал Порошенко.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.

Порошенко и Зеленский периодически обмениваются словесными обвинениями в адрес друг друга. Порошенко считает, что реализуемые Зеленским реформы носят декларативный характер и зачастую реализуются в нарушение законов. Зеленский же уверен, что при Порошенко на Украине реформ вовсе не было.