Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала 25-ю победу на этапах «Бриллиантовой лиги». Это рекорд и в женских, и в мужских прыжках в высоту.
Ласицкене сделала три попытки взять высоту 1,95 м, а затем с первой попытки прыгнула 1,98 м. Ярославе Магучих высота 1,98 м покорилась с третьей попытки. На третьем месте — австралийка Никола Макдермотт, в Токио завоевавшая серебро Олимпийских игр.
«Очень довольна своим сегодняшним результатом. Лозанна — такой замечательный город, и это мои первые соревнования после Олимпийских игр. Я действительно стараюсь не ставить себе никаких ограничений по высоте, и единственный предел для меня — это небо», — сказала Магучих.
«Бриллиантовая лига» — ежегодная серия коммерческих соревнований по лёгкой атлетике, пришедшая на смену «Золотой лиге». Организована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.