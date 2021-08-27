Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне. Об этом сообщил 26 августа «Спорт Экспресс»

Российская спортсменка Мария Ласицкене одержала 25-ю победу на этапах «Бриллиантовой лиги». Это рекорд и в женских, и в мужских прыжках в высоту.

«Враг готов на все»: Магучих опубликовала оправдания после травли за фото с россиянкой © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Ярославе Магучих высота 1,98 м покорилась с третьей попытки. На третьем месте — австралийка Никола Макдермотт, в Токио завоевавшая серебро Олимпийских игр.

«Очень довольна своим сегодняшним результатом. Лозанна — такой замечательный город, и это мои первые соревнования после Олимпийских игр. Я действительно стараюсь не ставить себе никаких ограничений по высоте, и единственный предел для меня — это небо», — сказала Магучих.

«Бриллиантовая лига» — ежегодная серия коммерческих соревнований по лёгкой атлетике, пришедшая на смену «Золотой лиге». Организована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.