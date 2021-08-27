Швейцария предоставит экспортное финансирование Украине на обновление парка поездов администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Офиса президента

Отмечается, что Министерство инфраструктуры Украины, «Укрзализныця», Stadler CIS AG Stadler Rail и Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV подписали меморандум, который определяет принципы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта Украины.

«Я очень рад, что сегодня подписывается этот важный меморандум. Он является прекрасным сигналом гражданам наших стран о том, как мы сотрудничаем», — подчеркнул Зеленский.

«Укрзализныця» запускает вагон для вечеринок со Стеклянным человеком © Telegram/УЗ Александера Люфта, впервые в истории на государственном уровне привлекается экспортное финансирование из Швейцарии. Сотрудничество предусматривает закупку поездов и локализацию производства Stadler, благодаря строительству нового завода на территории Украины.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках проекта City Express запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, и еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром.

Ранее сообщалось, что «Укрзализыця» заключила договор с немецкой Deutsche Bahn, согласно которому немцы могут взять в управление пассажирские перевозки.